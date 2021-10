Bargeld ist noch immer die beliebteste Bezahlmethode

Kontaktloses Bezahlen am Vormarsch

Der Anteil kontaktloser Zahlungen ist im Vergleich zu 2019 um 16 Prozentpunkte gestiegen. „Wir nehmen an, dass dieser Anstieg auf eine gewisse Unsicherheit während der Pandemie zurückzuführen ist“, sagt Nationalbankdirektor Eduard Schock.

Die Abschaffung des Bargeldes, wie sie in Schweden bereits für das Jahr 2023 beschlossen wurde, wird von den Befragten in der Erhebung der OeNB nicht befürwortet: 65 Prozent sprechen sich für die Erhaltung des Bargeldes in seiner jetzigen Form aus. „Daher wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Wahlfreiheit ihres Zahlungsmittels weiterhin garantieren“, versichert OeNB-Direktor Eduard Schock.

Der KURIER hat am Sonntag in einer Blitz-Umfrage in Wien zufällig ausgewählte Personen nach ihrer bevorzugten Zahlungsmethode befragt: