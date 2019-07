Banküberfall in Innsbruck: Personal mit Messer bedroht

Mittwochvormittag ist in Innsbruck eine Filiale der Raiffeisen Landesbank im Zentrum der Stadt überfallen worden. "Der Alarm ist kurz vor halb zwölf Uhr eingegangen", sagt eine Polizeisprecherin. Die Tat ereignete sich nahe dem Marktplatz am Innrain. In der selben Straße befindet sich auch die Landespolizeidirektion.

Über Innsbruck kreist derzeit der Polizeihubschrauber. Eine Alarmfahndung nach dem Täter läuft. Die Polizei hat inzwischen Fotos des Gesuchten veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

Der Unbekannte hat das Geldinstitut um 11.20 Uhr betreten. "Er hat ein Messer gezückt und das Bankpersonal bedroht", berichtet Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt. Der maskierte Mann sprach Englisch und dürfte dem Auftreten nach relativ jung gewesen sein.