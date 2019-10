Bankomat gesprengt: Gefahndet wird nach einem dunklen BMW

Zwei Fahrzeug gestoppt

In den frühen Morgenstunden in Wolfsberg hat die Polizei im Zuge der Alarmfahndung zwei Fahrzeuge gestoppt. "Die drei Insassen werden nun befragt", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz im Gespräch mit der APA. Der Lenker eines weiteren Fahrzeuges ergriff die Flucht, die Polizei fahndet nun nach einem dunklen BMW mit italienischem Kennzeichen. "Ein Passant soll den BMW gegen sieben Uhr in der nähe von St.Paul im Lavanttal gesehen haben," so Nemetz.

Die beiden Fahrzeuge wurden im Gemeindegebiet von St. Andrä im Lavanttal aufgehalten, etwa zehn Kilometer südlich des Tatortes. Gesucht wurde am Freitag auch noch nach einem weißen Kastenwagen, der auf einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatortes zu sehen war. "Wir meinen, dass er in Zusammenhang mit der Tat steht, weil er ungefähr zur Tatzeit mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war", so Nemetz.