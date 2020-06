Banker-Mord: Die Psyche des "Staatsfeind Nr.1"

Der Liechtensteiner Landtag hat am Mittwoch unter Polizeischutz getagt. Der gilt auch für weitere Institutionen. Nach dem Mord an dem Bankier Jürgen Frick in Balzers am Montag gehen die Ermittler zwar weiterhin von einem Selbstmord des Tatverdächtigen Jürgen Hermann aus. Doch ein letztgültiger Beweis fehlt: die Leiche des 58-Jährigen, der sich im Rhein ertränkt haben soll. Daher wird weltweit nach ihm gefahndet. Auch im benachbarten Vorarlberg sind die Behörden alarmiert.