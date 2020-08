Balearen: Rückkehrer können sich am Flughafen Wien gratis testen lassen

Personen, die aus den Balearen nach Österreich einreisen, brauchen ab Montag einen negativen PCR-Test oder müssen in Quarantäne. In einer Aussendung des Bundesministeriums heißt es nun, dass sich Reisende gegen Vorlage der Boardkarte im Testzentrum am Flughafen Wien gratis testen lassen können.

Tests auch über 1450

Das gilt für all jene, die zwischen Freitag, 14. August und Sonntag, 23. August – also vor Gültigkeit der neuen Einreisebestimmungen – zurückkehren. Alternativ dazu können Reiserückkehrende nach Anruf bei 1450 bundesweit einen kostenlosen Test bekommen. Für Rückkehrende von den Balearen gilt dieses Angebot bis inklusive Freitag, 28. August. Urlauberinnen und Urlauber, die zwischen 7. und 16. August aus Kroatien zurückgekommen sind, können sich noch bis inklusive 21. August über 1450 kostenlos testen lassen.

„Das Virus ist nicht auf Urlaub – das zeigt sich erneut sehr deutlich. Aufgrund der negativen epidemiologischen Entwicklung müssen wir für die Balearen eine Reisewarnung aussprechen. Urlauber, die sich derzeit auf den Balearen befinden, werden dringend aufgerufen heimzukehren!", sagt Außenminister Alexander Schallenberg.