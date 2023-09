183 statt 413: Bär, Wolf & Co. haben in Tirol weniger Nutztiere gerissen

Das allein reiche aber nicht aus, strich Geisler heraus. "Der Schutzstatus des Wolfs muss auf EU-Ebene gesenkt werden", wiederholte Geisler eine Forderung, die von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) abwärts immer wieder aus Tirol zu hören gewesen war. Auch der aus Tirol stammende Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sprach sich mehrmals dafür aus.

Zuletzt war diesbezüglich Anfang September Bewegung in die Sache gekommen. Die EU-Kommission überlegte Änderungen beim Schutzstatus von Wölfen in der EU, wollte aber noch mehr Daten zum Thema sammeln. "In Brüssel bewegt sich derzeit zweifellos etwas, zumal es in Teilen Europas auch Problemen mit Wölfen gibt", erklärte auch Geisler dazu.