Zu gleich vier schweren Badeunfällen innerhalb weniger Stunden kam es vergangenen Sonntag in Wien. Am Mittwoch überschlugen sich die tragischen Meldungen erneut: Ein achtjähriges Mädchen, das am Sonntag unter den Verunglückten war, ist nun im Spital gestorben.

Gleichzeitig wurde die Suche nach einem 80-Jährigen, der am Montag beim Schwimmen in einem Tiroler Badesee unterging und aufgrund der schlammigen Bedingungen noch nicht geborgen werden konnte, fortgesetzt.

Die tragischen Fälle zeigen eines: Wenn am Donnerstag die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht und die Massen Richtung kühles Nass strömen, sollten die Gefahren an Pool, See oder Fluss keinesfalls unterschätzt werden. „Ertrinken ist ein lautloser und sehr schneller Tod“, warnt Karmen Kreidl von der Österreichischen Wasserrettung.

Wohl auch deshalb handle es sich um die häufigste nicht natürliche Todesursache bei Kindern.