Ein achtjähriges Mädchen ist nach einem Unfall am Sonntag im Badeteich Hirschstetten in Wien-Donaustadt verstorben. Das teilte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds am Mittwoch der APA mit. Das Kind trieb laut Polizeiangaben im Wasser, wurde von Einsatzkräften reanimiert und per Hubschrauber in ein Spital geflogen.

Am Sonntag kam es in Wien gleich zu mehreren Badeunfällen, bei denen eine 85-Jährige verstarb und zwei Männer wiederbelebt wurden - der KURIER hat berichtet. Ein 41-Jähriger, der am Sonntagabend in der Neuen Donau schwamm, befand sich am Mittwoch weiterhin in Lebensgefahr. Auch der 28-Jährige, der ebenfalls aus der Neuen Donau gerettet wurde, war am Dienstag noch in kritischem Zustand. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.