Vier Badeunfälle in Wien: 85-Jährige verstorben

Am vergangenen Sonntag ereigneten sich in Wien innerhalb weniger Stunden vier schwere Badeunfälle. In allen Fällen mussten die Betroffenen reanimiert werden. Eine 85-jährige Frau verstarb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen. Die Unfälle ereigneten sich zwischen 16.10 Uhr und 20.35 Uhr in verschiedenen Gewässern im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk.

Dramatische Rettungsaktionen an der Neuen Donau

Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntag um 16.10 Uhr am Familienbadestrand der Neuen Donau, als ein 28-jähriger Mann unterging und von aufmerksamen Zeugen aus dem Wasser gerettet wurde. Nach der Übernahme durch die Berufsrettung Wien wurde er mit dem Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in ein Krankenhaus geflogen.

Nur knapp zwei Stunden später, gegen 18.00 Uhr, zogen Bekannte und Passanten eine bewusstlose 85-jährige Frau aus der Neuen Donau im Bereich der Raffineriestraße. Polizisten setzten die Reanimationsmaßnahmen fort, bis die Berufsrettung eintraf. Die Frau wurde auf eine Intensivstation gebracht, verstarb jedoch später.

Fast zeitgleich, um 18.15 Uhr, entdeckten Zeugen einen 41-jährigen Mann, der leblos mit dem Kopf unter Wasser etwa 100 Meter vom Ufer der Rudolf-Nurejew-Promenade entfernt trieb. Nach der Bergung und ersten Reanimationsmaßnahmen durch Zeugen übernahmen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung Wien. Auch er wurde per Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.