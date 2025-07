NÖ-Gesundheitslandesrätin in Sorge um sinkende Schwimmkompetenz bei Jungen

"In Österreich sind im Vorjahr 39 Menschen ertrunken. Rund 630.000 Menschen und damit 7 Prozent der österreichischen Bevölkerung können nicht, 23 Prozent nur unsicher schwimmen. Bei den Fünf- bis 19-Jährigen sind es 137.000 , die nicht schwimmen können. 2021 hatten noch 4 Prozent der Befragten keine Bademöglichkeit in der Nähe, mittlerweile sind es 10 Prozent“, berief sich Prischl auf Umfrageergebnisse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit .

Die Schwimmkompetenz in den Familien müsse dringen gestärkt werden, so die Landesrätin. "Ich halte daher die Aussagen von machen Budgetexperten, die laut über die Schließung von Bädern nachdenken, als gefährlich. Das ist äußerst kritisch, denn in der Badewanne kann man nicht schwimmen lernen“, sagte die SPÖ-Politikerin, die vor diesem Hintergrund die Arbeit der ehrenamtlichen Wasserretter in NÖ besonders lobte.

Rekordbilanz

2024 hätte seine Organisation 793 Einsätze mit über 50.000 Stunden geleistet, berichtete der Landesleiter der Wasserrettung, Markus Schimböck. Wobei ein bislang so nicht gekannter Schwerpunkt die Hochwasserkatastrophe im September 2024 gewesen sei. 223 Einsatzkräfte der Wasserrettung haben gemeinsam mit anderen Blaulichtorganisationen hauptsächlich im Raum St. Pölten und bei Tullnerbach 230 Menschen evakuierten und 75 Tiere geretteten. Aufgrund der Erfahrungen habe man nun auch hochwassertaugliche Rettungsboote und Katastrophenzelte angeschafft, berichtete Schimböck.