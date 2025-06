Mehrere Badeunfälle am Wochenende: Zwei Menschen in Kärnten ertrunken

Am Sonntagvormittag sind zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Kärnten gegenüber der APA.

In einem Fall konnte eine 86-jährige Frau nur noch tot aus dem Flatschacher See bei Feldkirchen geborgen werden, der zweite tödliche Unfall ereignete sich im Badesee St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land). Es handelt sich um einen Mann, dessen Identität noch nicht geklärt sei, hieß es. Ermittlungen dazu liefen.

Jugendlicher rutschte auf Sprungturm aus

Ein weiterer schwerer Badeunfall ereignete sich am Samstagabend in der Steiermark: Ein Jugendlicher (14) ist am Samstagabend auf dem Sprungturm eines Freibades in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ausgerutscht und aus fünf Metern Höhe auf den Rücken eines 15-Jährigen im Sprungbecken gefallen.