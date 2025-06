Italiener stürzte in Kärnten 30 Meter über steile Felswand

Der Begleiter ging alleine weiter bergwärts. Wenig später hörte dieser Steinschlag und kehrte ebenfalls um. Auf einer Seehöhe von 1.850 fand er auf einem Plateau unterhalb der Felswand den verletzten Alpinisten. Der 59-Jährige wurde vom Team des Rettungshubschraubers mit einem Tau geborgen und ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Von Windböe erfasst

Auch bei einem Unfall mit einem Paragleiter hat am Samstag in Kärnten ein Rettungshubschrauber ausrücken müssen. Ein 51-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr auf dem Gerlitzengipfel (Bezirk Villach-Land) mit seinem Gleitschirm gestartet, um nach Annenheim am Ossiacher See zu fliegen.

Kurz nach dem Start wurde er von einer Windböe erfasst und prallte gegen den Hang. Ersthelfer versorgten den Verletzten, der Rettungshubschrauber brachte ihn ebenfalls ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.