Niederösterreich investiert in Wassersicherheit: Gratis-Schwimmkurse für Kinder

Dass die Plätze beim Anmeldestart im Internet so wie im Vorjahr wieder binnen Sekunden vergeben sein werden, spiegelt ein enormes Interesse von Eltern und Kinder an der Aktion " NÖ Schwimm Kids “ wider.

Nach dem Start im Vorjahr wird in Niederösterreich heuer die kostenlose Kinder-Schwimmoffensive mit Elan fortgesetzt. Für 1.280 Kinder und damit um ein Viertel mehr als im Jahr 2024 werden landesweit Gratis-Kursplätze angeboten.

Man halte am Plan, "dass in Niederösterreich jedes Kind schwimmen können soll“ fest, versicherte LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) bei der Vorstellung des diesjährigen Projekts. Die große Nachfrage und die 90-prozentige Auslastung durch 1.000 teilnehmende Kinder, die 2024 in 135 Kursen professionellen Schwimmunterricht erhielten, seien eine große Bestätigung.