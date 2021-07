Eine Stadt sucht einen Mörder

Tom K. (Name von der Redaktion geändert) war am 14. Juli gegen 3 Uhr morgens nach dem WM-Finalspiel auf dem Weg nach Hause, als er den ermordeten Alfons S. blutüberströmt in der Poststraße entdeckte. Mit dem KURIER spricht der 21-Jährige aus Bad Reichenhall über jene Nacht.

KURIER: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie den Mann da liegen gesehen haben?

Tom K.: Zuerst nur, dass ich ihm helfen muss. Überall war Blut, sein Kopf war seitlich komplett eingeschlagen. Ich habe ihm den Puls gefühlt und die Rettung gerufen.

Haben Sie noch versucht, ihm zu helfen?

Ja, ich habe mich neben ihn gehockt und mit ihm geredet, weil ich gedacht habe, er lebt vielleicht noch. Aber der Puls, den ich gespürt habe, war vor lauter Aufregung wohl mein eigener.

Wie haben Sie dieses Erlebnis verarbeitet?

Ich bin gleich danach psychologisch betreut worden. Aber auch jetzt noch, fast zwei Wochen später, weiß ich nicht so recht, wie ich damit fertig werden soll. Diese Bilder vergesse ich wohl nie.

Sie sind sicher oft in den Lokalen hier in der Altstadt unterwegs. Kommt Ihnen der Mann auf dem Phantombild bekannt vor?

Nein, überhaupt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas getan haben könnte. Das muss schon ein sehr brutaler Mensch sein, der einen anderen so zurichtet.

Wie geht es Ihnen damit, dass hier vielleicht noch ein Mörder frei herumläuft?

Nicht gut, aber das geht jedem hier so. Man kann nur hoffen, dass so etwas nicht noch einmal passiert und dass die Polizei ihn bald schnappt.