Baby vom Stiefvater: Zwölf Jahre Haft und Einweisung

Staatsanwältin Patricia Lendzian hielt sich in ihrer Anklage kurz und sparte "aus Rücksicht auf das Opfer" Details aus. "Ich konnte nicht glauben, was die beiden Angeklagten getan haben", so Lendzian. Anstatt mit dem Mädchen, das alleine in ihrem Kinderzimmer im Bezirk Güssing entbunden hatte, ins Spital zu fahren, habe das Paar zwei Tage nach der Geburt geheiratet. Sie hätten die Geburt vertuschen wollen.

Der Fall war aufgeflogen, als die Eltern drei Tage nach der Geburt zu einer anonymen Beratungsstelle gefahren sind, nachdem es der mittlerweile Zwölfjährigen "schlecht gegangen" sei.