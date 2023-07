Baby Magdalena hatte es eilig: Geburt mitten am Parkplatz

Auch für Hebamme Elisabeth Holztrattner war es ein Erlebnis, das ihr in Erinnerung bleiben wird. „Ich bin seit elf Jahren Klinikhebamme. Ich habe mir in dieser Zeit immer gewünscht, zu einer ungeplanten außerklinischen Geburt gerufen zu werden. Jetzt war es so weit und es ist unendlich schön, dass alles gut verlaufen ist“, sagt sie.

So erblickte die kerngesunde Magdalena um 15:32 Uhr das Licht der Welt und begrüßte Mama und Papa mit einem Schrei. „Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass Elisabeth und Christina so schnell da waren und dadurch die Geburt unseres zweiten Kindes so reibungslos und schnell geklappt hat – auch wenn es so nicht geplant war“, so die glückliche Mutter, Cornelia Kloiber.

