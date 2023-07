Die B311 musste wegen des Einsatzes komplett gesperrt werden. Aktuell hat sich in beiden Richtungen massiver Stau gebildet. In Richtung Salzburg wurde eine gro├čr├Ąumige Umleitung ├╝ber Saalfelden-Maria Alm-Dienten-M├╝hlbach-Bischofshofen eingerichtet. In Richtung Zell am See ├╝ber Lend-Dienten-Maria Alm und Saalfelden.

Die Unfallstelle ist seit ca. 11 Uhr wieder einspurig befahrbar.