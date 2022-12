Autounfall vorgeschoben: Täter nach Betrug an Ehepaar festgenommen

Im Fall eines Tiroler Ehepaares, das Telefonbetrügern auf den Leim gegangen ist - sie hatten angegeben, die Tochter wäre schuldhaft in einen Autounfall verwickelt und es müsste eine Kaution für sie hinterlegt werden - sind die mutmaßlichen Täter am Dienstag in Bayern festgenommen worden.

Die 86-jährige Tirolerin und ihr Ehemann hatten nach den Anrufen Goldschmuck und sonstige Gegenstände im Wert von rund 180.000 Euro nach Bayern gebracht, sagte ein Polizeisprecher zur APA.