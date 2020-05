Autokino in Linz: Neos sehen falsches Signal

Der Hauptplatz von Linz soll autofrei werden. Das verkündete Vizebürgermeister und Infrastrukturreferent Markus Hein ( FPÖ) erst vor ein paar Wochen – zur Freude der oberösterreichischen Grünen und den Neos. Nun planen Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) und Hein am Urfahraner Marktgelände jedoch ein Autokino. Für Lorenz Potocnik (Neos) ein Widerspruch.

Vor knapp drei Jahren wurde die 70.000 Quadratmeter große, bis dahin als Parkplatz genutzte Fläche des Jahrmarktgeländes in Urfahr gesperrt. Für die Nutzung des Geländes gibt es einige Ideen, eine weitere ist seit Corona dazugekommen: Jene des Autokinos. Diese erleben seit den Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln eine zweite Renaissance. Jenes in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich erfuhr bei der Wiedereröffnung großen Andrang.