Autofahrer starb bei Kollision mit Traktor - Pkw brannte

Bei einer Kollision eines Pkw mit einem Traktor ist Freitagmittag ein Mann in der Obersteiermark ums Leben gekommen. Der Autofahrer war in der Mittagszeit auf der Schoberpass Straße (B113) nahe Mautern auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte frontal gegen den Traktor. Der Autolenker starb noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer wurde verletzt.

Beim getöteten Autofahrer dürfte es sich laut Feuerwehr um einen 70-jährigen Mann aus Kammern im Bezirk Leoben handeln. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der sechs Tonnen schwere Traktor um. Der Pkw begann zu brennen. Die Feuerwehrleute retteten den Lenker aus dem Wrack, doch er starb noch an der Unfallstelle.

Schwierige Bergung

Im Traktor war neben dem Lenker offenbar noch eine zweite Person. Beide wurden mit Verletzungen in das UKH Kalwang gebracht. Für die Bergung des Traktors musste die Feuerwehr Trofaiach mit einem Kranfahrzeug anrücken und ein Spezialbergeunternehmen gerufen werden. Die Schoberpass Straße war im Unfallbereich für etwa zwei Stunden total gesperrt.