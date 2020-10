Auto stürzte von Brücke in Bachbett: Lenker starb

In der Obersteiermark starb Donnerstagabend ein Pensionist bei einem Autounfall: Der 80-Jährige kam in Pruggern, Bezirk Liezen, mit seinem Pkw von einer Brücke ab und stürzte in den Sattentalbach. Der 80-Jährige wurde getötet, seine 76-jährige Frau auf dem Beifahrersitz überlebte schwer verletzt.

Unfallursache unklar

Weshalb der Steirer Probleme mit seinem Wagen bekam, konnte Donnerstagnacht noch nicht geklärt werden. Die 76-Jährige wurde vom Notarztteam in das Spital Schladming eingeliefert. Die Feuerwehren Pruggern, Stein an der Enns und Gröbming waren mit 65 Personen im Einsatz.