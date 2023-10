Auto mit schlafender Frau rollte in Fluss, Passanten retteten Kärntnerin

Ein Auto mit einer schlafenden Jugendlichen darin ist in der Nacht gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag in Lieserbrücke im Kärntner Bezirk Spittal/Drau in die Lieser gerollt. Augenzeugen einer nahen Diskothek hatten dies beobachtet und die 17-Jährige aus dem Fahrzeug geholt, wie die Polizei der APA Medienberichte bestätigte.

➤ Mehr lesen: Schwangere Frau und Kleinkind in Tirol aus Inn gezogen und reanimiert

Die junge Kärntnerin war mit ihrem Freund (18) zu der Diskothek gefahren. Beide stiegen zwar noch aus dem Wagen, sagte ein Polizist zur APA. Sie hatte sich laut ihrem Freund dann aber doch entschieden, im Fahrzeug zu bleiben und ein wenig zu schlafen, weil sie müde sei. Der junge Mann war dann in die Disco gegangen.

Gegen 1.27 Uhr hatte sich das Auto dann plötzlich auf dem leicht abschüssigen Parkplatz in Richtung der an einer Böschung vorbeifließenden Lieser in Bewegung gesetzt.