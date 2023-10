Schwangere Frau und Kleinkind in Tirol aus Inn gezogen und reanimiert

Eine 28-Jährige aus dem Jemen und ihr fünfjähriger Sohn sind am Samstag gegen 13:15 Uhr im Tiroler Schwaz aus dem Inn gezogen worden. Die beiden waren bei einer Brücke in den Fluss geraten. Warum, wird noch ermittelt. Die Frau und das Kleinkind waren nicht ansprechbar und mussten wiederbelebt werden. Sie befanden sich am Samstagabend noch in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Schwaz berichtet, konnte man die schwangere Frau nur sieben Minuten nach dem Alarm aus dem Inn retten. Eine weitere Minute später konnte das Kleinkind hinter der Feuerwache Höhe Autobahnbrücke aus dem Wasser gezogen werden.