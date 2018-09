Austro Control: Interner Revierstreit nach spektakulärem Flugunfall

Scharfer Konter

Bei der Austro Control ist man über die Anzeige verärgert. „Aus Sicht von Austro Control ist der erhobene Vorwurf des Amtsmissbrauchs durch einzelne Mitarbeiter in keiner Weise nachvollziehbar. Es ist völlig unverständlich und in dieser Art einzigartig, dass ein Mitarbeiter gegen andere Kollegen auf Basis ihrer gewissenhaft ausgeübten Verpflichtungen derartige Vorwürfe erhebt. Amtsmissbrauch ist in diesem Zusammenhang auszuschließen“, heißt es in einer Stellungnahme der Austro Control. "Vielmehr mussten nach dem gegenständlichen Unfall am Großglockner entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, und diese waren geboten, um sicherzustellen, dass der betroffene Pilot nach diesem gravierenden Zwischenfall nach wie vor in der Lage ist, seine Tätigkeit unverzüglich wieder aufzunehmen. Es galt dies durch Schulungs- und Überprüfungsmaßnahmen zu verifizieren." Nachsatz: „Hierbei gilt auch, dass Austro Control im Falle eigener Mitarbeiter um nichts weniger konsequent vorgeht, als das sonst der Fall ist.“