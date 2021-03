Ausreisetest: Wird Hermagor trotz zu hoher Inzidenz freigegeben?

Bereits der Weg bis zur Abriegelung des Bezirkes war eine lange Geschichte. Zunächst setzte das Land auf einen Zwölf-Punkte-Plan. Darin wurde etwa festgelegt, dass die Quarantäne nicht automatisch ausläuft, sondern dass es dafür einen Test am Ende benötigt, es verstärkte Polizeikontrollen gibt und im Skigebiet Nassfeld (das größte in Kärnten) durfte ebenfalls nur mehr mit negative Corona-Test dem Pistenvergnügen nachgegangen werden.

Alles nützte nichts, die Zahlen sanken nicht. Also kam nach langem Hin und Her am 8. März, um Mitternacht, die Abriegelung. An sieben Checkpoints werden die Ausreisenden seither von der Polizei kontrolliert. Wie sich der KURIER bei einem Lokalaugenschein überzeugen konnte, lief alles ohne Probleme.

Montagnachmittag soll es eine Entscheidung geben, ob die Polizisten, die dafür personell verdoppelt wurden, bald abrücken können.