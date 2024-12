Ausgepowdert: Von der Piste ins Spital

Pro Saison behandelt seine Abteilung täglich bis zu 170 Frischverletzte aus insgesamt 60 verschiedenen Nationen in Schwarzach im Salzburger Pongau.

Marcel Hirscher mag zwar auf der Piste um ein paar Hundertstel schneller sein als der durchschnittliche Hobby-Wintersportler, doch wenn es um die Heilung eines verletzten Kreuzbandes geht, spielt der Leistungssport keine Rolle. "Die Biologie hat uns gelehrt, dass Sportverletzungen ihre Zeit brauchen, um zu heilen – das gilt für den Sonnenskiläufer genauso wie für den Profisportler“, erklärt Manfred Mittermair , Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach im Pongau.

Rund 6.300 Knieverletzungen gehen Jahr für Jahr auf das Konto von Skiern, 5.700 auf das von Snowboardern . Die stürzen oft so, dass sie sich das Knie verdrehen oder das Handgelenk verletzen, wenn sie versuchen, sich abzustützen. „Bei uns im Klinikum sind dennoch etwa 90 Prozent der Verletzten Skifahrer, der Rest sind Snowboarder; ein Viertel der Behandelten sind Kinder“, weiß der Unfallchirurg.

Zu den häufigsten Verletzungen gehören Verstauchungen, Zerrungen und Brüche, insbesondere an den Knien, gefolgt von Handgelenken und Schultern.

Apropos Kinder: Dank der Einführung der Helmpflicht für Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr vor drei Jahren haben Kopfverletzungen in den vergangenen Jahren an Schwere abgenommen. Besonders tückisch sind Kreuzbandrisse, die auftreten, wenn der Ski abrupt stoppt, während der Körper weiter in Bewegung bleibt.