Aus für umstrittene Skigebietserweiterung in Salzburg

Die Pläne der Liftgesellschaft sahen vor, die Gemeinde Piesendorf im Salzachtal an das Skigebiet Schmittenhöhe bei Zell am See anzuschließen. Dazu wären vier neue Liftanlagen mit den dazugehörigen Pisten und eine Beschneiungsanlage samt Speicherteich angedacht gewesen. An der Talstation hätte zudem ein Skizentrum gebaut werden sollen - samt Parkplätzen für Pkw und Busse.