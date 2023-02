Aus der Salzach gerettet: 49-Jähriger verstarb im Spital

Ein 49-jähriger Mann, der am Montag in Bischofshofen (Pongau) in die Salzach gestürzt war und von einer 32-jährigen Einheimischen ans Ufer gezogen wurde, ist am Donnerstag im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. Das teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Freitag mit. Der Mann war am Ufer von Einsatzkräften zunächst noch erfolgreich reanimiert und ins Spital gebracht worden.

Zu dem Unfall war es laut Polizei gekommen, als der Fußgänger kurz den Treppelweg der Salzach verlassen hatte, um unter der dortigen Eisenbahnbrücke durchzugehen. Der 49-Jährige trieb nach dem Sturz rund 150 Meter ab. Die Passantin, die den Einheimischen im Fluss treiben sah, zögerte nicht und sprang in das vier bis fünf Grad Celsius kalte Wasser.

Die couragierte Frau konnte den bereits bewusstlosen Mann 15 Meter vom Ufer entfernt fassen und mit ihm das Ufer erreichen. "Auf Grund der raschen Bergung und des unverzüglichen Beginnens der Reanimation konnte der Verunglückte wieder 'zurückgeholt'" werden, informierte damals die Polizei.