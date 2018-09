August 2018 war der fünftwärmste der Messgeschichte

Die Niederschläge zum Monatsende besserten vor allem im Westen und Süden die Statistik auf. Im Norden und Osten blieb es hingegen größtenteils um 50 bis 70 Prozent zu trocken. Hier folgten erst Anfang September große Regenmengen. In der österreichweiten Auswertung brachte der August um 14 Prozent weniger Niederschlag als im vieljährigen Mittel. Die regionale Auswertung zeigt aber, wie groß die Unterschiede innerhalb von Österreich waren. In Schöngrabern im Weinviertel in Niederösterreich regnete es im August 2018 nur 28 Millimeter. In Kolm-Saigurn am Fuße des Sonnblicks in Salzburg kam hingegen die rund zehnfache Niederschlagsmenge zusammen: 294 Millimeter.

20 Prozent mehr Sonnenschein

In Vorarlberg, Nordtirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und dem Burgenland war der August verbreitet um 2,5 bis 3,5 Grad wärmer als das vieljährige Mittel. Im oberösterreichischen Zentralraum, im Weinviertel und in Teilen des Waldviertels gab es sogar um 3,5 bis 4,2 Grad mehr als im langjährigen Mittel. Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) verzeichnete mit einem Monatsmittel von 23,6 Grad einen neuen Stationsrekord für den August (seit 1948). In Osttirol, Kärnten und weiten Teilen Salzburgs und der Steiermark lagen die Temperaturen um 1,5 bis 2,5 Grad über dem klimatologischen Mittel.

In diesem August gab es um 20 Prozent mehr Sonnenschein als in einem durchschnittlichen August. Damit war es ähnlich sonnig wie 2017. An die August-Monate 1992, 2003 und 2015 reichte dieser Wert aber nicht heran. In diesen Jahren gab es, verglichen mit dem klimatologischen Mittel, im August um rund 30 Prozent mehr Sonnenschein. Eine gegenüber dem Mittel ausgeglichene Bilanz gab es nur in der Arlberg-Region, im Tiroler Oberland, Osttirol und Oberkärnten. In den anderen Teilen des Landes schien die Sonne um zehn bis 30 Prozent häufiger.