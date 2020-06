Aufstand gegen Kraftwerke in Schutzgebieten

Die Verbauung wertvoller heimischer Flusslandschaften geht ungebremst weiter – ohne Rücksicht auf ökologische Verluste", kritisiert Gerhard Heilingbrunner, Präsident des Umweltdachverbandes, den "Wildwuchs" an Wasserkraftwerksprojekten. Bundesweit befinden sich nämlich 212 in Vorbereitung. "Zu viele" für die Naturschützer, die insbesondere stört, dass "52 Prozent der Planungen sensible Gebiete betreffen". Also Natura-2000-Gebiete, Nationalparks oder Naturräume.

Um die Zahl der Projekte zu reduzieren, fordert der Umweltdachverband nun das Aus für die Ökostrom-Förderung der Wasserkraft. Zudem schlägt Heilingbrunner vor, besonders sensible Schutzgebiete zu " Tabuzonen" zu erklären. Ein Modell, wie es bereits in OÖ existiert. In NÖ ist es angedacht und in der Steiermark sollen Kraftwerkstabuzonen ab Ende 2014 in einem Öko-Wasseratlas ausgewiesen werden.