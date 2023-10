"Aufrunden, bitte" an der Kassa: Was 42 Cent bewirken

Aktuell betreibt die Kinderhilfe vier Häuser in ganz Österreich: Zwei davon in Wien, je eines in Salzburg und in Graz. „Im ganz neuen Haus in Wiener Neustadt werden aktuell die Appartements eingerichtet und der Betrieb wird mit Ende dieses Jahres offiziell starten“, sagt Karin Schmidt, Vorständin der Kinderhilfe. Dann sollen 69 Appartements Familien aus ganz Österreich zur Verfügung stehen.

Neue Häuser geplant

Zusätzlich würden die Spenden für den Bau und Betrieb der zukünftigen Häuser verwendet, die für Linz und Innsbruck geplant sind. In Oberösterreich werden am Gelände des Kepler Universitätsklinikums 16 bis 20 Appartements bis 2025 entstehen. Während es die Spendenboxen für Münzen und Scheine an der Theke schon lange gibt, wurde erst 2021 die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden per Klick bargeldlos an den Selbstbedienungsterminals spenden können.