Aufräumarbeiten nach den Unwettern in Tirol

135 Polizisten aus Nieder- und Oberösterreich haben am Mittwoch bei den Aufräumarbeiten in der Gemeinde See im Paznauntal mitgeholfen. Der Einsatz erfolgte an ihrem freien Tag, wie das Land in einer Aussendung betonte. Die Beamten sind wegen des G-7-Gipfels und des Bilderbergtreffens in Telfs in Tirol. Die nötigen Ausrüstungsgegenstände wie Pickel, Schaufeln, Arbeitshandschuhe und Scheibtruhen erhielten sie aus dem Katastrophendepot des Landes in der Pontlatzkaserne in Landeck. Anschließend brach der Konvoi aus 20 Polizei-Kleinbussen nach See auf.

Spätestens ab Freitag befahrbar sein soll die Ersatzbrücke über die Melach auf der Oberperfer Straße, teilte Landesbaudirektor Robert Müller mit. Derzeit versuchen Techniker der Landesstraßenverwaltung, von Kematen und Sellrain in die Schluchtenstrecke der Sellraintalstraße vorzudringen, um die Detailschäden einschätzen zu können.

Im Sellraintal (Bezirk Innsbruck-Land) richteten Dutzende Murenabgänge und Überschwemmungen in der Nacht auf Montag großen Sachschaden an (der KURIER berichtete). Die Melach erreichte im Sellrain in kürzester Zeit den Pegel eines 100-jährlichen Hochwassers. Etwa 30 Personen mussten evakuiert werden. Das Rote Kreuz richtete in Oberperfuss eine Versorgungsstelle ein. In der Gemeinde See im Paznauntal (Bezirk Landeck) traten Bäche in der Nacht über die Ufer. Der Ortsteil Gries wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Etwa 20 Häuser waren betroffen, rund 100 Menschen mussten evakuiert werden.