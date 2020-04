Auf Kälterekorde folgt jetzt Frühlingswetter

Minus zehn Grad auf 270 Metern Seehöhe – und das im April. Die Nacht auf Donnerstag war die zweite in Folge mit Negativ-Temperaturrekorden für den als launisch bekannten Monat: Gars am Kamp war mit Minus 10,2 Grad Donnerstagfrüh der kälteste Ort unter 1.000 Metern in Österreich.

Neue Kälterekorde gab es vor allem in Nieder- und Oberösterreich, der Steiermark und im Burgenland. An den rund 280 Messstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte es in der Nacht auf Donnerstag nur an vier Stationen Plusgrade. Schon in der Nacht zuvor wurden an 45 Orten neue April-Rekorde gemessen.

Auch wenn die aktuellen Rekordwerte bemerkenswert sind, ist Frost Anfang April keine Ausnahme. „Dass die Temperaturen jetzt deutlich unter null Grad fallen, ist nicht ungewöhnlich“, sagt ZAMG-Klimaforscher Alexander Orlik. Da der Frühling inzwischen regelmäßig ungefähr zehn Tage früher eintritt, ist die Vegetation aber schon weiter, was Probleme für die Landwirtschaft bringt.