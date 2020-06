Auf Hitzewelle folgten Hagel, Donner, Blitz

Neusiedl am See ist seinen Hitzerekord los. Am Donnerstag wurden dort 40,6 Grad gemessen. Doch einen Tag später steht fest: Der Messwert wird nicht anerkannt – eine Beeinflussung von außen wird vermutet. In der Nähe der Messstelle befindet sich eine Baustelle. Aufgeheizter Schutt oder heiße Auspuffgase könnten die Messung beeinflusst haben. Innerhalb weniger Minuten war die Temperatur um 2,1 Grad gestiegen. Somit ist Bad Deutsch-Altenburg, NÖ, mit 40,5 Grad der offizielle Hitzepol des Landes.

Hier geht´s zum KURIER-Wetter.