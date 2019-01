Auf der Suche nach der Muldentiefe

War es ein echtes Loch? Oder doch nur eine Mulde? Eine Einkerbung oder eine Vertiefung? Der Schadenersatzprozess einer Salzburger Mountainbikerin gegen die Tennengauer Gemeinde Abtenau am Mittwoch am Bezirksgericht Hallein hatte straßenphilosophisch großes Potenzial.

Es ging aber um einen ernsten Hintergrund. Wie vom KURIER berichtet, verklagte eine Mountainbikerin die Gemeinde nach einem Sturz bei einem Schlagloch im Juni 2017 auf knapp 5000 Euro Schadenersatz. Die Salzburgerin hatte sich bei dem Sturz überschlagen und dabei die Hand gebrochen. Sie wirft der Gemeinde als Straßenerhalterin grob fahrlässiges Verhalten vor.

In erster Instanz wies das Bezirksgericht die Klage ab, die Berufung der Mountainbikerin war erfolgreich, sodass sich die Parteien am Mittwoch zur weiteren Beweisaufnahme neuerlich am Bezirksgericht trafen.