Audiobotschaften: Auf der Spur der sprechenden Briefe

In den 1950ern gab es sogar eigene „Voice-O-Graphen“. Sie sahen aus wie Telefonzellen, drinnen konnte man seine Stimme aufnehmen und auf kleine Schallplatten „schneiden“. In den USA waren diese Einrichtungen weit verbreitet, aufnehmen konnte man zum Beispiel beim Empire State Building. Aber auch in Österreich war das möglich, etwa in der Wiener Burggasse.