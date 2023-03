Auch bei den Tieren droht ein Landarztmangel

120 Ärzte benötigt

700 Nutztier-Praktiker gibt es derzeit in Österreich. Im Grundszenario werden laut einer Studie von Simulationsforscher Niki Popper (im Auftrag der ÖTK) bis 2027 zwischen 32 und 55 Nutztierärzte fehlen, bis 2032 werden es 85 bis 120 sein. Ein pessimistischeres Szenario prognostiziert bereits in vier Jahren einen zusätzlichen Bedarf von bis zu 120 Personen.

Damit auch in Zukunft an Sonn- u. Feiertagen und in der Nacht die Patientenversorgung sichergestellt werden könnte, brauche es finanzielle Unterstützung seitens der öffentlichen Hand, fordern Vertreter der ÖTK. Auch die Zahl der Studienplätze müsste erhöht werden. „Es zeichnet sich ab, dass eine Privatuni in NÖ oder OÖ kommt“, so Kammerer.