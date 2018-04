Auch Bars stellen auf rauchfrei um

Mit 1. Mai – also just an dem Tag, an dem das von der rot-schwarzen Bundesregierung ausgearbeitete und vom Nationalrat beschlossene Nichtrauchergesetz hätte in Kraft treten sollen – werden Reuter und seine Geschäftspartner die Zigaretten aus ihrer Bar verbannen. Nach zwei Jahren als Raucherlokal sei es nun Zeit für ein „Statement“, sagt der Betreiber.

Dass das schon beschlossene Nichtrauchergesetz von der türkis-blauen Regierung wieder aufgehoben wurde, hält Reuter für „eine Schweinerei“. Endlich hätten für alle Gastronomen dieselben Regeln gegolten. Das mit dem Nichtrauchen will die Parfümerie jetzt trotzdem durchziehen: „Die Drinks schmecken besser, für das Personal und für die Gäste ist es gesünder“, sagt Reuter. Auf Facebook haben die Barbetreiber ihre Entscheidung schon kundgetan und – bis auf eine – durchwegs wohlgesinnte Reaktionen erhalten.

Manche Gäste werden zwar wohl nicht mehr kommen, nimmt Reuter an, allerdings geht er davon aus, dass die Parfümerie durch das Rauchverbot auch neue Kunden gewinnen wird.

Wie der KURIER erfuhr, wird auch die Miranda Bar in der Wiener Esterhazygasse ab 1. Mai rauchfrei sein. „Wir hatten uns schon gefreut, dass mit 1. Mai alles umgestellt wird. Also machen wir das jetzt und hoffen, dass es funktioniert“, sagt Geschäftsführer Fridolin Finkh. Allzu politisch will er die Entscheidung aber nicht sehen: „Es geht ums Gesundheitliche, ja, aber es geht auch um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter an einem Abend. Wir empfinden den Rauch selbst als störend“, sagt Finkh, der selbst Raucher ist.

Angst vor der Entscheidung, die Bar rauchfrei zu machen, hatten er und seine vier Geschäftspartner nicht: „Aber wenn alle Lokale ab 1. Mai rauchfrei wären, hätte man uns das Risiko abgenommen“, sagt Finkh. So sei die „Hemmschwelle“ größer gewesen, es trotz gekippten Gesetzes zu probieren. „Bei einer Cocktail-Bar, wo die Community eine rauchende ist, ist das doppelt schwierig“, sagt Finkh. Im Gegensatz zu Clubs, die seit Jahren rauchfrei sind, sei das Nichtrauchen in Bars noch nicht akzeptiert.

Trotz großer Motivation behalten sich beide Barchefs vor, das Rauchverbot wieder aufzuheben, sollte es sich nicht bewähren: „Wenn’s nur irgendwie möglich ist, wollen wir’s beibehalten. Wenn es nicht geht, ist es eine demokratische Entscheidung unserer Gäste. Es ist ein Geschäft und es muss laufen“, sagt Miranda-Chef Finkh.