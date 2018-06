Attenzione Abzocke! Sommer, Sonne, Strafmandat

Keine Küsse

Über die Romantik könnte man im italienischen Eboli stolpern. Wer sich dort im Auto küsst, muss bis zu 500 Euro Strafe zahlen. Ähnlich ist das auch in der Stadt der Liebe. Ausgerechnet in Paris ist es nämlich verboten, sich auf einem Bahnsteig zu küssen. Das Gesetz stammt noch aus dem frühen 20. Jahrhundert und wurde notwendig, nachdem sich verliebte Pärchen bei der Abreise nicht von einander trennen konnten.

Immer verspannt bleiben

Um besonders locker in den Urlaub zu starten, bietet es sich in Italien an, einen der Masseure zu engagieren, die auf den Stränden ihre Runden ziehen. Sieht ein Carabinieri die Massage, verkrampft sich die Nackenmuskulatur aber schnell beim Griff in die Geldbörse. Die italienischen Behörden gehen derzeit streng gegen die illegalen Wellness-Kleinunternehmer vor. Die Strafe kann bis zu 7000 Euro teuer werden.

Ebenso kann es einem ergehen ,wenn man eine „Dolce und Kappanna“-Tasche oder eine „Gutschi“-Uhr von einem Verkäufer erwerben will. Laut italienischen Behörden verdienen Kriminelle Milliarden durch den Verkauf von gefälschten Waren an den Stränden Norditaliens. Wird man beim Kauf erwischt, drohen Strafen in der Höhe von bis zu 10.000 Euro. Ob auch der Erwerb von „Cocobello“, von Kokosnuss-Stücken, bestraft wird, ist nicht überliefert.