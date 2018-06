Acht Euro für eine Schoko-Tafel

„Ab in den Urlaub. Koste es, was es wolle“ – dieses Motto gilt nicht nur beim Buchen der Traumdestination, sondern auch am Reisetag selbst, wenn der Urlauber oft für Kleinigkeiten tief in die Tasche greifen muss.

Wie auf der Raststation Dreiländerecke auf der Südautobahn kurz vor der italienischen Grenze. An der Eni-Tankstelle kostet die 300-Gramm-Tafel Schokolade 7,99 Euro. Bei der Südrast gegenüber muss man für den kleinen Salat 5,50 Euro hinblättern, eine Scheibe Brot kostet 80 Cent.

„Eine Frechheit“, sagt Melanie Obrechter und beißt in eine Banane, die die Salzburgerin mitgebracht hat. Sie ärgert sich, dass sie am Weg nach Jesolo die Toilette aufsuchen musste. „50 Cent, das weiß man eh. Daher rege ich mich über die Preise gar nicht auf. Ich will mir nicht die Grundstimmung für den Lignano-Urlaub verderben“, erklärt Martin M. aus Wien.

Ronald Tomberger aus St. Josef (St.) hat sich eine Portion Ham and Eggs gegönnt. „5,50 Euro – mit zwei Eiern. Das war schon teuer. Aber man rechnet ja mit solchen Preisen“, meint er. Das tat auch Sabrina Knapp-Raith aus Knittelfeld. „Ich habe Jause und Wurstsemmeln eingepackt, konsumiere hier nichts“, betont sie.