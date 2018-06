Tipps für die Routen der ÖsterReiser

Steigt man dann aus dem Auto aus, muss eine Warnweste angezogen werden. Im Unterschied zu den meisten anderen EU-Ländern braucht man die Weste in Italien aber nur, wenn man tatsächlich eine Panne hat. Befindet sich bei einer Verkehrskontrolle in Italien, Kroatien, Bulgarien, Polen oder Ungarn keine Warnweste im Auto, ist das nicht strafbar. Österreichische Pkw müssen die Warnweste aber ohnehin im Auto haben, genauso wie das Warndreieck. In einfacher Ausführung reicht das in einigen Ländern Europas nicht aus: In der Türkei und in Zypern müssen immer zwei Warndreiecke mitgeführt werden. In Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien gilt diese Vorschrift für Lenker von Gespannen, also wenn man etwa mit Wohnwagen fährt.

Ist ein Urlaub nach Serbien, Montenegro, Tschechien oder Kroatien geplant, ist es außerdem Pflicht, Ersatzlampen für die Scheinwerfer im Auto zu haben. In der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Montenegro, Serbien und Spanien muss jedes Fahrzeug einen Ersatzreifen mitführen. Sollte der im Auto nicht serienmäßig verbaut sein, reicht es, wenn man ein Reparaturset mit auf die Reise mitnimmt.

In Albanien, Mazedonien, Montenegro und Serbien braucht man zusätzlich noch ein Abschleppseil. Was in Österreich ebenso nicht zur Grundausstattung eines Pkw gehört, ist ein Feuerlöscher. Zwar wird die Mitnahme empfohlen, in Bulgarien, Griechenland, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland und der Türkei droht ohne Feuerlöscher eine Geldstrafe.

Wer einen Strafzettel aus dem Ausland ignoriert, für den kann es bei der Heimkehr noch teuerer werden, sagt Expertin Tauer: „Strafen aus dem EU-Ausland können in Österreich zwangsweise eingetrieben werden. Auch bei der Wiedereinreise in das Urlaubsland ist die Einforderung der Strafe möglich.“