Asyl-Lehre: Diakonie kämpft gegen "Todesurteil" für Afghanen

"Gestern erreichte uns die Nachricht aus unserem Diakonissen-Krankenhaus in Schladming, dass unser Lehrling Hossein K. bei einem Termin am Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl festgenommen wurde“, berichtet die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser.

Der 20-Jährige absolviert seit zwei Jahren eine Lehre als Betriebselektriker in dem steirischen Spital, sein Asylantrag wurde jedoch auch in zweiter Instanz abgelehnt. K. hätte darum bereits im September abgeschoben werden sollen, saß dann aber doch nicht in dem Abschiebeflieger nach Kabul.

Gegen seinen Asylbescheid liege seit Monaten eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof, empörte sich damals der Liezener SPÖ-Nationalratsabgeordnete Mario Lindner (heute nicht mehr im Nationalrat, Anm.). Solche Abschiebungen von jungen Menschen in Lehre wären "Gift für unsere Gesellschaft und für unsere Regionen“.

Einerseits würden die obersteirischen Betriebe würden "händeringend nach tüchtigen Lehrlingen" suchen. Andererseits solle ein "junger Mann, den sein Arbeitgeber als zuverlässigen und einsatzbereiten Mitarbeiter beschreibt, einfach abgeschoben werden – obwohl unser Höchstgericht noch nicht endgültig über seinen Aufenthaltsstatus entschieden hat". Das sei "völlig inakzeptabel“, sagte Lindner damals.

Todesurteil "Abfall vom Islam"

Der Fall Hossein K. sei besonders dramatisch, weil Hossein K. auf dem Weg zur Taufe war, betont Diakonie-Chefin Moser: "In Afghanistan erwartet ihn der sichere Tod wegen Abfalls vom Islam.“ Hossein K. gehöre zudem der in Afghanistan besonders verfolgten Minderheit der Hazara an, und sei im Iran aufgewachsen. In Afghanistan gebe es darum keinerlei Schutz für den jungen Mann.

"Der Fall Hossein K. zeigt deutlich, dass der Kompromiss, den die Parteien am Dienstag dieser Woche bei ihrem Gipfel im Innenministerium gefunden haben, ein fauler ist“, kritisiert Diakonie-Direktorin Moser. Anfang der Woche hatten sich ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos mit Innenminister Wolfgang Peschorn darauf geeinigt, den Vollzug der Abschiebung von Asylwerbern in Lehre so lange auszusetzen, bis die Ausbildung abgeschlossen ist.