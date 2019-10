Asylbeamter vor Gericht: Korrupt oder überfordert?

Nachdem der Mann bisher in den Einvernahmen zu den Vorwürfen eisern geschwiegen hatte, ließ sein Verteidiger Rivo Killer am Mittwoch nun mit der Ankündigung aufhorchen, der 56-Jährige werde sich schuldig bekennen, Aufenthaltstitel ohne rechtliche Grundlage ausgestellt zu haben. Geld hätte er dafür jedoch nicht bekommen. "In keinem einzigen Fall", so Killer.

Vielmehr sei eine Überlastung des gesamten Asylsystems für das Vorgehen seines Mandanten verantwortlich gewesen, behauptete der Rechtsanwalt. Der Angeklagte sei deswegen von Kollegen gebeten worden, Fälle zu übernehmen und beschleunigt zu erledigen.