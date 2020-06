Betrugsverdacht gegen Diakonie ist vom Tisch

Da deren Auszahlung einige Zeit dauern könne und nicht immer gewährleistet sei, dass sich der Flüchtling dann noch in Österreich befindet, gibt es eine neue Regelung: „Wenn wir die Person nicht mehr finden und drei Jahre lang kein Anspruch geltend gemacht wird, geht das Geld an die Republik zurück“, erläutert Chalupka. Gewinne lassen sich mit der Rechtsberatung keine erzielen. Zusätzlich zur Finanzierung durch die öffentliche Hand fließen jährlich mehr als 300.000 Euro an Spenden in das Service. Durch die Betrugsvorwürfe gingen die Spenden zurück.

2012 wurden 1400 Schubhäftlinge beraten, in etwa 300 Fällen brachte die Diakonie Beschwerde ein und in 70 Fällen wurde dieser auch stattgegeben. Zirka ein Viertel der Asylwerber saß also zu Unrecht in Schubhaft. „Das ist zu viel“, meint Chalupka. „Die Rechtsberatung ist ein Lernprozess: Ziel ist, dass niemand mehr unberechtigt in Schubhaft kommt.“