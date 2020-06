Nur jede fünfte Gemeinde bietet Flüchtlingen Quartier

In der Stadt Salzburg wird gerade an der Adaption der Riedenburg-Kaserne für 100 Flüchtlinge getüftelt. Im Flachgau sieht Landesrätin Martina Berthold ( Grüne) "noch Luft nach oben". Im bevölkerungsreichsten Bezirk des Landes sind nur 75 Asylwerber untergebracht, im Pinzgau hingegen 292 Personen. In der Touristen-Hochburg Zell am See sind momentan alle Wohnungen, die für Asylwerber gedacht waren, Saisonarbeitern vorbehalten. Mit Fremden habe man an sich kein Problem, betont Bürgermeister Peter Padourek. Zell sei mit seinen Gästen aus aller Welt ohnehin ein "sehr bunter Ort".

Der Tiroler Nobelskiort Kitzbühel verspricht, im neuen Jahr 20 Plätze zu schaffen. Tirol habe es wegen seiner geografischen Lage nicht leicht, Quartiere mit entsprechender Infrastruktur zu finden, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Christine Baur ( Grüne). Vorarlberg hat nach dem Aufruf des BMI kein einziges Notquartier angeboten. Zu den bestehenden Quartieren verweigert ein Sprecher von Landesrat Erich Schwärzler ( ÖVP) jegliche Auskunft: "Die Zahlen ändern sich täglich, eine Angabe wäre unseriös."

Auch NÖ, das seine Quote derzeit nur durch die Belegung in Traiskirchen erfüllt, wollte jene Gemeinden, die keine Flüchtlinge aufnehmen, nicht nennen. Man wolle die Gemeinden nicht gegeneinander ausspielen, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (Team NÖ): "Wir wollen keine deutschen Verhältnisse, wo offengelegt wird, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Das hat etwa zu Brandanschlägen geführt", sagt Kaufmann.

Für Caritas-Präsident Michael Landau liegt die Lösung auf der Hand: " Wenn jede Gemeinde Österreichs eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen würde, wäre die aktuelle Situation gelöst", sagt er: "Der Bürgerkrieg in Syrien ist die größte humanitäre Tragödie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sollten hier unserer humanitären Tradition gerecht werden."