Zeltlager bereits halb voll, Erweiterung denkbar

In der Nacht auf Samstag sind 224 Menschen aus den Krisenherden der Welt nach Österreich geflüchtet, an Spitzentagen waren es in dieser Woche mehr als 300. Zahlen, die von den Ländern kaum zu bewältigen sind. Als " Notlösung" ließ das Innenministerium am Donnerstag und am Freitag an drei Standorten jeweils zwölf Zelte errichten. Am Samstag waren sie etwa zur Hälfte belegt – auf den Polizeisportplätzen in Linz und Salzburg mit 36 bzw. 30 Flüchtlingen, in Thalham (OÖ) mit 40. Wie lange man sie brauchen wird, sei ungewiss, denn der Zustrom werde noch stärker werden, sagt Peter Webinger, der vom Innenministerium eingesetzte Krisenmanager.

KURIER: Wie muss man sich den Aufenthalt in so einem Zeltlager vorstellen?