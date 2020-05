Bock: "Es ist so schlimm, dass Asylwerber flüchten“

Laut ist die Kritik an den Asylquartieren zuletzt durch die von Dossier durchgeführten Recherchen geworden. Bilder von Schimmel an den Wänden, Rost in den Duschkabinen, kaputten Matratzen und desolater Elektrik wurden veröffentlicht. Bekannt dürften die Zustände aber zumindest in Niederösterreich schon vorher gewesen sein. Dem KURIER liegen Mängelberichte über Asylquartiere vor, die auch das Land NÖ erhalten hat. Und zwar vor den Dossier-Recherchen. Manche Berichte sind mit dem Jahr 2011 datiert. „Wir haben Missstände gemeldet. Und zwar wiederholt“, sagt Caritas Wien-Geschäftsführer Klaus Schwertner auf Anfrage des KURIER.

Aus dem Büro der zuständigen Landesrätin in NÖ, Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (FRANK) heißt es dazu: „So gravierende Mängel wurden nicht gemeldet.“ In der Vorwoche habe aber die zuständige Fachabteilung sieben der kritisierten Asylquartiere besucht. Dort seien zwar Mängel festgestellt worden, aber keine gesundheitsgefährdenden. „Wenn die Situation so kritisch gewesen wäre, hätten wir zugesperrt.“