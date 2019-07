Arzt in Innsbruck erpresst und entführt

Anfang Juli soll ein vorerst unbekannter Täter einen Arzt, der gerade mit seinem Pkw eine Tiefgarage in Innsbruck verlassen wollte, angehalten und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Nachdem der Bewaffnete in das Auto des Arztes zugestiegen ist und auf dem Rücksitz Platz genommen hat, hat er den Arzt durch Innsbruck dirigiert.

Während der Fahrt habe der Täter Morddrohungen ausgestoßen und mehrere hohe Geldforderungen erhoben, wobei eine Teilsumme des erpressten Geldes schon in den folgenden Tagen zu leisten gewesen wäre.

Einige Tage später erfolgte eine telefonische Kontaktaufnahme des Erpressers mit dem Arzt. Dabei wurden die näheren Modalitäten der Geldübergabe besprochen.

Festnahme in der Schweiz

Die Kriminalpolizei konnte einen vom Tatverdächtigen kurzfristig angeheuerten Geldabholer festnehmen. Sein Auftraggeber, bei dem es sich laut Polizei um einen amtsbekannten 42-jährigen türkischen Staatsbürger handelt konnte sich jedoch vorerst absetzen. "Gegen ihn gab es wegen einer anderen Straftat bereits seit 2016 einen aufrechten EU-Haftbefehl. Seither war er für uns nicht mehr greifbar", sagt Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt Tirol. Zuvor habe der Türke in Tirol gelebt.

Die rasch eingeleiteten internationalen Fahndungsmaßnahmen, an denen neben dem Tiroler Landeskriminalamt auch die Zielfahndung in der Schweiz eingebunden war, führten am 17. Juli zur Festnahme des Gesuchten am Züricher Flughafen. Der Festgenommene war gerade im Begriff, auf dem Luftweg aus der Schweiz in die Türkei auszureisen.