Biber, Wolf & Co: WWF rügt Abschuss-Praxis in Österreich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Beim Management von Biber, Fischotter, Luchs und Wolf herrscht in den Bundesländern noch Nachholbedarf. Das zeigt das WWF-Bundesländerbarometer. Dort erreiche kein Land eine gute Gesamtbewertung, wie es am Montag seitens WWF hieß. Von insgesamt 35 Bewertungen entfallen 31 auf die Kategorien "teilweise umgesetzt" oder "mangelhaft". Nur das Management des Seeadlers wurde in den vier Bundesländern mit Vorkommen als gut bewertet.

"Geschützte Wildtiere landen in Österreich viel zu schnell auf der Abschussliste, während bei Monitoring, Prävention und Konfliktmanagement große Lücken bestehen", sagte WWF-Expertin Sarah Layendecker. Besonders kritisch bewertete der WWF die zunehmenden Tötungsfreigaben für Biber, Fischotter und Wolf. Mehr als 1.200 geschützte Tiere getötet Allein von diesen drei geschützten Arten wurden seit 2020 mehr als 1.200 Tiere auf Basis von Verordnungen getötet, die aus Sicht des WWF gegen EU-Naturschutzrecht verstoßen. Zugleich fehlten vielerorts zentrale Grundlagen eines wirksamen Wildtiermanagements, darunter ausreichendes Monitoring, aktuelle Managementpläne sowie Ressourcen für Prävention und Konfliktlösung.

Obwohl Wildtiere "keine Landesgrenzen kennen", werde das Management vielfach isoliert geplant und umgesetzt. "Gerade die Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, warum es dringend eine bundesweit abgestimmte Strategie braucht, die das EU-Naturschutzrecht respektiert", so Layendecker. Welche Bundesländer auffielen Für fünf Bundesländer fielen die Bewertungen besonders kritisch aus, weil dort Tötungsverordnungen, fehlende Prävention und lückenhafte Managementpläne zusammenkommen.

In Kärnten dürften Biber und Fischotter in hohen Kontingenten getötet werden, obwohl Präventionsmaßnahmen vielfach fehlen; beim Fischotter seien zudem potenziell grausame Conibearfallen erlaubt.

dürften Biber und Fischotter in hohen Kontingenten getötet werden, obwohl Präventionsmaßnahmen vielfach fehlen; beim Fischotter seien zudem potenziell grausame Conibearfallen erlaubt. In Niederösterreich bestehen laut WWF Tötungsverordnungen bei Biber, Fischotter und Wolf, zugleich gebe es offene Fragen beim Wolfsmonitoring und keine Kompensation beim Biber.

bestehen laut WWF Tötungsverordnungen bei Biber, Fischotter und Wolf, zugleich gebe es offene Fragen beim Wolfsmonitoring und keine Kompensation beim Biber. Auch Oberösterreic h setze trotz vorhandener Präventionsförderungen auf Entnahme- und Abschussverordnungen bei Biber, Fischotter und Wolf.

h setze trotz vorhandener Präventionsförderungen auf Entnahme- und Abschussverordnungen bei Biber, Fischotter und Wolf. In Salzburg ermöglichen Verordnungen Tötungen bei allen drei Arten. Besonders kritisch wurden anlasslose Wolfsabschüsse sowie unbegrenzte Fischotter-Entnahmen in bestimmten Teilstrecken bewertet.

ermöglichen Verordnungen Tötungen bei allen drei Arten. Besonders kritisch wurden anlasslose Wolfsabschüsse sowie unbegrenzte Fischotter-Entnahmen in bestimmten Teilstrecken bewertet. In der Steiermark sieht der WWF Fortschritte beim Monitoring, aber Rückschritte durch die Einstellung von Herdenschutzmaßnahmen und geplante bzw. fortgesetzte Entnahme-Verordnungen bei Biber und Fischotter. Im Burgenland, in Wien, Vorarlberg und Tirol gab es dagegen bessere Bewertungen.