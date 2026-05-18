Biber bis Wölfe: Geschützte Wildtiere auf der Abschussliste

Sie sind zurück: Biber , Fischotter , Wölfe und Seeadler leben wieder in Österreich. Sie kamen von selbst oder wurden angesiedelt. Menschen jagen sie dennoch. Seit 2020 wurden mehr als 1.300 geschützte Tiere getötet - legal und illegal. Das zeigt ein aktueller WWF-Report .

Der WWF sieht darin die Spitze des Eisbergs. Bei Wilderei ist die Dunkelziffer hoch.

Die Naturschutzorganisation warnt vor der Normalisierung des Tötens geschützter Arten. „Alle zwei Tage wird ein geschütztes Tier zum Abschuss freigegeben und illegal getötet“, sagt Hanna Simons, Programmleiterin des WWF.

Der WWF startete gestern die Kampagne „Wild sein ist kein Verbrechen“ inklusive einer Petition. Schauspieler Gregor Seberg, bekannt aus „SOKO Donau“, unterstützt sie.

SOKO Wolf-Bär-Luchs

Vor allem die Wilderei ist ihm ein Dorn im Auge. „Ich würde die SOKO Wolf-Bär-Luchs ins Leben rufen. Und Wilderer rigoros bestrafen“, sagt er bei der Pressekonferenz vor dem Naturhistorischen Museum in Wien. Die Präparate ausgestorbener Wildtiere im Museum sind ein Mahnmal, erklärt Simons.